Nachfrage nach Apartments in Seoul so schwach wie seit Juli 2019 nicht mehr

Die Nachfrage nach Apartments in Seoul ist so schwach wie seit Juli 2019 nicht mehr.Laut der Immobilienbehörde sank der Index für Nachfrage und Angebot beim Handel mit Apartments in Seoul gegenüber der Vorwoche um 0,8 Punkte auf 83,7 in der laufenden Woche (Stand: 22. August).Der Index zeigt damit seit der ersten Maiwoche bereits die 16. Woche in Folge niedrigere Werte an. Der dieswöchige Wert entspricht dem tiefsten Stand seit der ersten Juliwoche 2019.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es mehr Verkaufswillige gibt als Kaufwillige.Der Index in der Provinz Gyeonggi fiel gegenüber der Vorwoche um 2,8 Punkte auf 85,2. In Incheon sank der Wert um 2,2 Punkte auf 83,8.