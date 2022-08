Regierung will bei Herdenverhalten am Devisenmarkt Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Falle eines Herdenverhaltens oder zunehmender spekulativer Bewegungen am Devisenmarkt rechtzeitig Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergreifen.Entsprechendes sagte Vizefinanzminister Bang Ki-sun in einer Sitzung zum Thema Wirtschaft am Freitag.Angesichts der sehr großen Ungewissheit in der Weltwirtschaft werde sich die Regierung mit besonderer Wachsamkeit auf alle Fälle vorbereiten, hieß es.Bang äußerte, dass die jüngste Abschwächung der Landeswährung Won eher auf externe Faktoren wie einen global starken US-Dollar als auf die Frage des Vertrauens in die Fundamente der südkoreanischen Wirtschaft zurückzuführen sei. Nicht nur der Won, sondern auch andere wichtige Währungen hätten an Wert eingebüßt.Nach Angaben der Regierung verlor der Euro im laufenden Jahr 11,9 Prozent an Wert, das britische Pfund 12,5 Prozent. Der japanische Yen hat um 15,8 Prozent abgewertet, der chinesische Yuan um 7,3 Prozent. Der Wert des koreanischen Won fiel um elf Prozent.