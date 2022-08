Außenminister besucht nächste Woche Mongolei

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin wird am Sonntag zu einem offiziellen Besuch in die Mongolei reisen.Der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, teilte am Donnerstag mit, dass Park auf Einladung der mongolischen Außenministerin Batmunkh Battsetseg vom 28. bis 30. August die Mongolei besuchen werde.Das werde der erste Besuch eines südkoreanischen Außenministers in der Mongolei seit 2014 und auch der erste derartige Besuch seit der Aufwertung der Beziehungen zwischen Südkorea und der Mongolei zu einer strategischen Partnerschaft im Jahr 2021 sein, hieß es.Park wird mit seiner Amtskollegin über die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern und Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse sprechen. Dazu zählen Fragen betreffend die koreanische Halbinsel sowie regionale und globale Angelegenheiten.Er wird zudem Präsident Uchnaagiin Chürelsüch einen Höflichkeitsbesuch abstatten.