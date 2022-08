Zeremonie für Kardinalserhebung von Lazarus Yoo Heung-sik findet am Samstag statt

Photo : YONHAP News

Eine Zeremonie für die Kardinalserhebung von Lazarus Yoo Heung-sik findet am Samstag (Ortszeit) im Petersdom im Vatikan statt.Bei dem Ritual wird Papst Franziskus 20 Geistliche in das Kardinalskollegium aufnehmen.Yoo war im Juni letzten Jahres als erster Südkoreaner zum Präfekten der Kongregation für den Klerus ernannt worden. Am 28. Mai dieses Jahres wurde er zum Kardinal designiert, und zwar als erster Südkoreaner seit acht Jahren.Er wird der vierte Kardinal aus Südkorea sein. Vor ihm waren Stephen Kim Sou-hwan, Nicholas Cheong Jin-suk und 2014 Andrew Yeom Soo-jung zum Kardinal geweiht worden.