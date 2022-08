Dobong Oberschule in Seoul wird wegen niedriger Schülerzahl geschlossen

Photo : YONHAP News

Die Dobong Oberschule in Seoul wird aufgrund der geschrumpften Schülerzahl mit anderen Schulen zusammengelegt.Sie wird damit die erste allgemeine Oberschule in der Hauptstadt sein, die wegen der gesunkenen Schülerzahl geschlossen wird.Das Bildungsamt von Seoul teilte mit, dass sich bei einer Umfrage bei 33 Erstklässlern der Oberschule im Juni alle Schüler für diesen Schritt ausgesprochen hätten. Demnach seien die Schüler der ersten Klasse an Schulen in der Umgebung gewechselt.Die Zweit- und Drittklässler werden an der Dobong Oberschule noch ihren Abschluss machen.Die Dobong Oberschule wurde 2003 eröffnet, noch im Jahr 2006 gab es 249 neue Schüler. Die Zahl der neuen Schüler ging jedoch seitdem kontinuierlich zurück, dieses Jahr gab es nur 45 Anmeldungen.Aufgrund der sinkenden Zahl der Bevölkerung im Schulalter wurden mittlerweile vier Schulen in Seoul geschlossen, neun Schulen zogen um.