13 Länder vereinbaren Kooperation für Nutzung von kleinen modularen Reaktoren

Photo : YONHAP News

13 Länder, einschließlich Südkoreas, der USA und Japans, haben vereinbart, für die Förderung einer sicheren Nutzung von zivilen Atomreaktoren, darunter kleine modulare Reaktoren (SMR), zu kooperieren.Das US-Außenministerium gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt, dass 13 Staaten eine gemeinsame Erklärung zur Kooperation für das FIRST-Programm angenommen und veröffentlicht hätten. FIRST steht für Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology, grundlegende Infrastruktur für eine verantwortungsvolle Nutzung der Technologie kleiner modularer Reaktoren.Die USA hatten im April letzten Jahres das FIRST-Programm gestartet. Im Zentrum steht die Unterstützung für den Einsatz von hochmodernen Nukleartechnologien, darunter die SMR-Technologie, um gegen den Klimawandel vorzugehen und für Energiesicherheit zu sorgen.In der Erklärung steht, dass das FIRST-Programm die Grundlage für Partnerländer biete, um fortschrittliche Nukleartechnologien und bevorstehende Innovationen im Reaktordesign zu nutzen, damit sie ihre Energiesicherheits- und Klimaziele erreichen würden. Dies geschehe im Einklang mit den höchsten internationalen Standards für die Sicherheit und Nichtverbreitung.Zu den Teilnehmerländern zählen auch das Vereinigte Königreich, die Ukraine, Rumänien und Ghana.