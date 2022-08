Seoul Internationales Frauenfilmfestival eröffnet

Photo : YONHAP News

Das 24. Seoul Internationale Frauenfilmfestival ist am Donnerstag eröffnet worden.Das Filmfestival findet bis zum 1. September unter dem Slogan „Let us meet at ( )“ statt. Dies bedeutet laut den Veranstaltern, die Vielfalt und die Unterschiede anzuerkennen und zu begrüßen und Zuschauer zum ersten Offline-Frauenfilmfestival seit drei Jahren einzuladen.Als Eröffnungsfilm wurde „The Janes“ von den Regisseurinnen Tia Lessin und Emma Pildes gezeigt. Der Film handelt von einem geheimen Netzwerk namens „Jane“, das in den späten 1960er Jahren in den USA Frauen Abtreibungen ermöglicht hatte.Während des Filmfestivals werden 122 Produktionen aus 33 Ländern im Kinokomplex Megabox Sangam und dem Oil Tank Culture Park im Seouler Bezirk Mapo gezeigt. Online stehen 26 Filme aus 15 Ländern zur Verfügung.Das Seoul Internationale Frauenfilmfestival fand im Jahr 1997 zum ersten Mal statt. Unter dem Schlagwort „Die Welt durch die Augen von Frauen sehen“ hat sich das Festival weiblichen Filmemachern, ihren Produktionen und Filmen über die Menschenrechte der Frauen gewidmet.