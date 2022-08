Regierungspartei beruft dringliches Abgeordnetentreffen ein

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat für Samstagnachmittag ein dringliches Abgeordnetentreffen einberufen.Die Sitzung kündigte Fraktionschef Kweon Seong-dong an. Anlass ist, dass ein Gericht heute den Antrag des früheren Parteichefs Lee Jun-seok auf einstweilige Verfügung zur Aussetzung der Wirksamkeit der Einführung eines Krisenkomitees de facto angenommen hatte.Auf die Gerichtsentscheidung für die Aussetzung der Amtstätigkeit des Krisenchefs Joo Ho-young gibt es unterschiedliche Reaktionen in- und außerhalb der Partei.Eine Person aus der PPP sagte KBS telefonisch, es sei nun unvermeidlich, dass Fraktionschef Kweon wieder als kommissarischer Parteivorsitzender fungieren müsse.Der PPP-Abgeordnete Ha Tae-keung machte in sozialen Medien auf die Bemerkung des Richtergremiums aufmerksam, dass es im Widerspruch zur Parteiendemokratie stehe, was seine Partei in den letzten 30 Tagen unternommen habe. Die Partei Macht des Volks sei als antidemokratische Partei abgestempelt worden, schrieb er.