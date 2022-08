Seminare über Einrichtung einer Migrationsbehörde und Ausländerpolitik finden statt

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von Seminaren zur Diskussion über die Notwendigkeit der Einrichtung einer Migrationsbehörde und den Kurs der Ausländerpolitik findet statt.Die Seminare werden in der Bibliothek der Nationalversammlung abgehalten und vom Zentrum für Migrationsforschung und Training sowie dem Justizministerium gemeinsam veranstaltet.Beim ersten Seminar am 30. August geht es um die Notwendigkeit der Einrichtung einer Migrationsbehörde. Dabei werden der aktuelle Stand der Ausländerpolitik in Südkorea geprüft und Faktoren erörtert, die bei der Einrichtung einer Migrationsbehörde berücksichtigt werden müssen.Die zweite Veranstaltung am 14. September wird sich mit der Harmonie zwischen nationalen Interessen und Menschenrechten befassen. Erörtert werden die Politik zum Grenzübertritt und zur Aufenthaltsverwaltung sowie eine vernünftige Flüchtlingspolitik.Das Thema des letzten Seminars am 28. September lautet die Verbesserung der Wirtschaftsdynamik und die gesellschaftliche Integration der In- und Ausländer. Diskutiert wird unter anderem über die Politik zur gesellschaftlichen Integration für Heiratsmigrantinnen und -migranten sowie Kinder mit Migrationshintergrund sowie die Politik für eine bessere Akzeptanz von Ausländern.