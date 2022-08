Lee Jae-myung zum Vorsitzenden der Minjoo-Partei gewählt

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung ist zum Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas gewählt worden.Die führende Oppositionspartei bestimmte den Abgeordneten am Sonntag auf einem Parteitag in Seoul zum neuen Vorsitzenden. Hierfür wurden die Ergebnisse der Abstimmung der Delegierten und von Meinungsumfragen miteinander verrechnet.Lee kam auf 77,77 Prozent der Stimmen, der Zweitplatzierte Park Yong-jin sicherte sich 22,23 Prozent der Stimmen.In seiner Antrittsrede wiederholte er sein Versprechen, eine starke, kompetente und geeinte Partei zu schaffen. Dieses Versprechen wolle er unbedingt einlösen, hieß es weiter.Er wolle seine Rolle mit der Einstellung spielen, dass die Rufe nach der Parteiführung durch ihn aufhören würden, sollte er die Grundlagen für die Rückkehr an die Macht nicht legen können.Er sei zur Zusammenarbeit mit der Regierung und der Regierungspartei bereit, sollte die Regierungspartei dabei helfen, das Leben der Menschen zu verbessern. Er wolle außerdem zu einem Treffen mit dem Präsidenten aufrufen.Die Partei wählte außerdem fünf Vorstandsmitglieder. Den Vorstand bilden künftig die Abgeordneten Jung Chung-rae, Park Chan-dae, Jang Kyung-tae, Seo Young-kyo und Ko Min-jung. Mit Ausnahme von Ko werden alle Vorstandsmitglieder dem Lager des Vorsitzenden Lee zugerechnet.