Zweiter Teil des südkoreanisch-US-amerikanischen Manövers UFS beginnt

Südkorea und die USA beginnen heute den zweiten Teil ihres Manövers Ulchi Freedom Shield (UFS).Der Übungsabschnitt wird vier Tage dauern.Geübt werden Gegenangriffe für den Fall eines Angriffs durch Nordkorea. Mit diesen soll die Sicherheit der Hauptstadtregion garantiert werden.In den vergangenen Jahren waren für solche Operationen verschiedene Ziele ausgewählt worden. Diese wurden nicht bekannt gemacht, auch in diesem Jahr wird auf diese Weise verfahren.Beide Länder hatten ihr großangelegtes Manöver am vergangenen Montag begonnen. Der erste Teil war am Freitag zu Ende gegangen. Dabei wurden das Zurückschlagen eines nordkoreanischen Angriffs und die Verteidigung der Hauptstadtregion geübt. Vor dem Beginn von UFS hatte es bereits eine viertägige Übung für das Krisenmanagement gegeben.