Regierungspartei will für Gründung neuen Notfall-Komitees Satzung ändern

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volkes will ihre Satzung ändern und ein neues Notfall-Komitee bilden.Hintergrund ist ein Gerichtsurteil vom vergangenen Freitag, mit dem der Interimsvorsitzende Joo Ho-young abgesetzt worden war. Dem war eine einstweilige Verfügung des früheren Parteichefs Lee Jun-seok beim Bezirksgericht Seoul Süd vorausgegangen.Sprecher der Partei verkündeten die Entscheidung am Samstag im Anschluss an eine Dringlichkeitssitzung der Parteimitglieder, die ab 16 Uhr fünf Stunden lang gedauert hatte.Die Partei bekräftigte ihren Plan, gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts Rechtsmittel einzulegen, wolle das Urteil aber befolgen.Auch sprach die Partei eine Warnung gegen Lee hinsichtlich seiner Worte und Taten aus und empfahl dem Ethikausschuss, weitere Disziplinarmaßnahmen gegen ihn zu ergreifen.