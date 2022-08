Diplomaten Südkoreas und der USA diskutieren über nordkoreanische Nuklearproblematik

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea hat mit dem obersten für Ostasien zuständigen US-Diplomaten Gespräche geführt.Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, kam am Samstag in Seoul mit Daniel Kritenbrink, Leiter des Büros für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, zusammen.Beide Seiten stimmten darin überein, dass Südkorea und die USA in Fragen betreffend Nordkorea und dessen Nuklearfrage eng kooperierten und dass es wichtig sei, für Fortschritte bei der Denuklearisierung Nordkoreas unbeirrt Bemühungen zu unternehmen.Laut dem Außenministerium in Seoul bekräftigte die US-Seite ihre starke Unterstützung für das jüngst unterbreitete Angebot der südkoreanischen Regierung, Nordkorea im Gegenzug für Schritte zur Denuklearisierung bei der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu helfen. Beide Seiten hätten vereinbart, sich mit dem Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas eng miteinander abzustimmen, hieß es.