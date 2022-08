Zahl exportierter umweltfreundlicher Autos steigt von Januar bis Juli um 41,1 Prozent

Photo : Getty Images Bank

Der Export koreanischer umweltfreundlicher Autos ist im laufenden Jahr stark gestiegen.Nach Angaben des Koreanischen Automobilherstellerverbands (KAMA) am Montag führten fünf koreanische Automobilhersteller im Zeitraum vom Januar bis Juli insgesamt 305.909 umweltfreundliche Fahrzeuge aus. Das entspricht einem Zuwachs von 41,1 Prozent im Vorjahresvergleich.Im Juli nahmen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 59,9 Prozent auf 54.164 Einheiten zu. Es ist das erste Mal, dass über 50.000 umweltfreundliche Autos in einem Monat exportiert wurden.Der Wert der exportierten umweltfreundlichen Autos von Januar bis Juli belief sich auf 8,76 Milliarden Dollar, damit wurde der bisher höchste Stand in dem entsprechenden Zeitraum erzielt.