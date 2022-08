Ministerpräsident rechnet angesichts hoher Inflation ab Oktober mit Besserung der Situation

Photo : KBS News

Ministerpräsident Han Duck-soo rechnet angesichts der hohen Inflation ab Oktober mit einer Besserung der Situation.Er gehe davon aus, dass das Land das Inflationsproblem lösen könne, sollten die Ursachen schnell erkannt und beseitigt werden, sagte der Premier am Sonntag in einem Programm des Senders KBS.Han führte den Inflationsanstieg in letzter Zeit auf eine hohe Liquidität in der Welt sowie Lieferkettenstörungen zurück, die durch den Konflikt zwischen den USA und China sowie den Krieg in der Ukraine verursacht worden seien.Die Regierung habe bislang acht Maßnahmen umgesetzt, um für ein besseres Auskommen der Menschen zu sorgen.Trotz der erwarteten wirtschaftlichen Schwierigkeiten würden die USA ihre Zinsen kräftig anheben, um den steigenden Preisen Einhalt zu gebieten. Südkorea werde wahrscheinlich nachziehen, jedoch mit kleineren Zinsschritten und niedrigerem Tempo.Zum jüngsten Wertverlust des Won gegenüber dem Dollar sagte der Premier, dass es weltweit den Regierungen erlaubt sei, am Devisenmarkt zu intervenieren, um zu starken Schwankungen vorzubeugen. Jedoch müssten diese Eingriffe minimal sein, sollten sie erforderlich werden, hieß es weiter.