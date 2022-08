Vierter koreanischer Kardinal feierlich ernannt

Photo : YONHAP News

Eine Zeremonie zur Kardinalserhebung von Lazarus You Heung-sik hat am Samstag (Ortszeit) im Petersdom im Vatikan stattgefunden.Lazarus You Heung-sik empfing im Jahr 1979 das Sakrament der Priesterweihe und war Bischof von Daejeon. Er wurde im Juni letzten Jahres als erster Südkoreaner zum Präfekten der Kongregation für den Klerus ernannt. Ende Mai dieses Jahres wurde er zum Kardinal designiert.Er ist damit der vierte Kardinal aus Südkorea nach den beiden verstorbenen Kardinälen Stephen Kim Sou-hwan und Nicholas Cheong Jin-suk sowie Kardinal Andrew Yeom Soo-jung.Lazarus You Heung-sik bezeichnete sich selbst als mangelhaft, doch der Papst habe ihn ernannt. Er bete daher und wünsche sich, dass es eine große Ehre sein werde, ein Kardinal zu sein.Bei der Zeremonie wurden 20 neue Kardinäle ernannt. Damit stieg die Zahl der Kardinäle in der Welt auf 226. 132 von ihnen sind jünger als 80 Jahre und damit zur Papstwahl berechtigt. Sie werden damit am Konklave, der Papstwahl, teilnehmen können. Kardinal Yeom ist bis Dezember 2023 wahlberechtigt, Kardinal You in den nächsten zehn Jahren.Der neue Kardinal bezeichnete es als seinen Beruf, den Papst, die Kirche, die Priester und Diakone, die Seminaristen und die Armen in der Welt mehr zu lieben.Bei der Kardinalserhebung war Kardinal Yeom als Mitglied des Kardinalskollegiums anwesend. Auch Vertreter der Koreanischen Bischofskonferenz, einschließlich deren Vorsitzenden Lee Yong-hoon, eine Gruppe von südkoreanischen Katholiken sowie Vertreter der Regierung und der Nationalversammlung waren gekommen, um You zur Erhebung in den Kardinalsstand zu gratulieren.