Regierungsdelegation reist wegen US-Gesetz zur Inflationsreduktion in die USA

Photo : YONHAP News

Eine gemeinsame Delegation bestehend aus Vertretern mehrerer Ministerien reist zu einem Dringlichkeitsbesuch in die USA, um Seouls Bedenken über den Ausschluss koreanischer Elektroautos von den Subventionen nach dem neuen US-Gesetz Inflation Reduction Act vorzubringen.Während ihres Besuchs von Montag bis Mittwoch (Ortszeit) in den USA wird die Regierungsdelegation aus Beamten der Ministerien für Industrie, für Finanzen und Auswärtiges das Büro des Handelsbeauftragten, das Finanzministerium, das Handelsministerium und den Kongress aufsuchen.Die Abordnung wird die US-Seite auf Südkoreas Bedenken, die Position der Branche und die öffentliche Meinung aufmerksam machen und mit ihr Maßnahmen besprechen.Das jüngst in Kraft getretene Gesetz zur Inflationsreduktion sieht vor, dass die Subventionen für Elektroautos lediglich im Falle einer Endmontage in Nordamerika gewährt werden.Die von der koreanischen Hyundai Motor Group angebotenen Elektroautos wie Ioniq 5 und EV6 werden in Südkorea gefertigt und können daher nicht mehr von den US-Subventionen profitieren.Es werden auch besorgte Stimmen laut, nach denen Arbeitsplätze in der Automobilbranche in Südkorea wegfallen könnten, sollten Unternehmen angesichts des Gesetzes die Produktion in den USA steigern.