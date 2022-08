Photo : YONHAP News

Südkoreas Nachwuchsbasketballer sind erstmals seit 22 Jahren Asienmeister geworden.Bei der 26. U-18-Basketball-Asienmeisterschaft der Männer in Teheran siegte Südkorea im Finale am Sonntag mit 77:73 über Japan.Damit konnte Südkorea erstmals seit der Veranstaltung im Jahr 2000 in Malaysia die Meisterschaft gewinnen.Lee Ju-yeong aus Südkorea erzielte im Finale 28 Punkte wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.