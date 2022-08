Südkorea und Polen unterzeichnen Verträge über Lieferung von Panzern und Panzerhaubitzen

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Rüstungsunternehmen haben mit Polen Verträge im Wert von 5,76 Milliarden Dollar über die Lieferung von Kampfpanzern und Panzerhaubitzen unterzeichnet.Laut der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) unterzeichneten Hyundai Rotem und Hanwha Defense am Freitag (Ortszeit) in Polen mit der dortigen Rüstungsbehörde die ersten Exekutivvertäge für die Lieferung von K2-Kampfpanzern und K9-Panzerhaubitzen.Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministeriums auf Twitter wird Hyundai Rotem im Zeitraum von 2022 bis 2025 180 K2-Panzer liefern und Hanwha Defense von 2022 bis 2026 212 K9-Panzerhaubitzen. Die ersten Panzer und Panzerhaubitzen würden Ende dieses Jahres ausgeliefert, hieß es.Es handelt sich um die ersten Folgeverträge der Rahmenverträge, die koreanische Rüstungsfirmen am 27. Juli mit Polen abgeschlossen hatten. Damals hatte Polen bekannt gegeben, dass es insgesamt 980 K2-Kampfpanzer, einschließlich der auf die lokalen Befürfnisse zugeschnitten Einheiten, über 600 K9-Panzerhaubitzen und 48 leichte Angriffsflugzeuge vom Typ FA-50 bestellen werde.Bei der Unterzeichnungszeremonie am Freitag waren der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, der Leiter der DAPA, Eom Dong-hwan, der Chef des Büros für Streitkräfte- und Ressourcenmanagement des Verteidigungsministeriums, Yoo Dong-joon, der CEO von Hyundai Rotem, Lee Yong-bae, sowie der CEO von Hanwha Defense, Son Jae-il, anwesend.