Anteil der Mehrlingsgeburten stieg letztes Jahr auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Mehrlingsgeburten an den Neugeborenen in Südkorea ist letztes Jahr auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Nach den am Montag veröffentlichten Geburtsdaten des Statistikamtes waren etwa 140.000 von insgesamt 2,6 Millionen Neugeborenen im vergangenen Jahr Mehrlinge. Das entspricht einem Anteil von 5,4 Prozent.Es wurden 136.000 Zwillinge geboren, was 5,2 Prozent aller Neugeborenen ausmachte. 500 waren Mehrlinge ab Drillingen, ihr Anteil betrug 0,2 Prozent.Es ist das erste Mal, dass der Anteil der Mehrlingsgeburten die Fünf-Prozent-Marke durchbrach.Die Zahl der Mehrlingsgeburten hatte im Jahr 1991 bei etwa 7.000 gelegen. Der starke Zuwachs in den letzten 20 Jahren wird offenbar darauf zurückgeführt, dass sich immer mehr Paare Verfahren wegen Unfruchtbarkeit wie In-vitro-Befruchtung unterziehen, bei denen eine große Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsgeburt besteht.Die Mütter der Mehrlinge waren im vergangenen Jahr im Schnitt 34,8 Jahre alt und damit 1,5 Jahre älter als die Mütter der Einlinge im Schnitt. Je älter die Mütter waren, desto höher war der Anteil der Mehrlingsgeburten.