BOK-Chef will bei anhaltend hoher Inflation wie Fed Fokus auf Preisstabilisierung legen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank wird im Falle einer anhaltend hohen Inflationsrate von über fünf Prozent so wie die US-Notenbank Fed den Fokus auf die Preisstabilisierung legen.Entsprechendes sagte Rhee Chang-yong, Gouverneur der Bank of Korea (BOK), in einem Interview mit Bloomberg TV am Samstag (Ortszeit) in Jackson Hole in den USA.Eine Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA zähle zwar nicht zu den wichtigen politischen Zielen. Eine zu große Zinsdifferenz sei jedoch nicht ideal, sagte Rhee.Je höher der Leitzins in den USA werde, desto stärker werde der koreanische Won abwerten. Das werde als Preisaufwärtsdruck fungieren. Die Auswirkungen des Wechselkurses auf die Preise müssten sehr aufmerksam beobachtet werden, fügte Rhee hinzu.Es werde davon ausgegangen, dass die Inflationsrate in Südkorea bis Ende nächsten Jahres unter drei Prozent fallen werde. Jedoch werde die Notenbank das Zinsniveau weiter anheben, sollte die Inflation hoch bleiben.