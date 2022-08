Won-Dollar-Wechselkurs steigt nach Powells Äußerung auf über 1.350 Won

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs hat heute erstmals seit über 13 Jahren die Marke von 1.350 Won pro Dollar durchbrochen.Nachdem der Präsident der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, letzte Woche einen straffen geldpolitischen Kurs bekräftigt hatte, wertete der US-Dollar auf.Der Won-Dollar-Wechselkurs startete am Montag bei 1.342,5 Won, damit 11,2 Won höher als am letzten Handelstag. Um 12.32 Uhr kletterte der Wechselkurs auf 1.350,8 Won.Es ist das erste Mal seit dem 29. April 2009, dass die Marke von 1.350 Won übertroffen wurde.Der Wechselkurs lag zum Handelsschluss bei 1.350,4 Won pro Dollar.Aufgrund des Wertverlusts der Landeswährung fielen an der koreanischen Börse sowohl der Leitindex Kospi als auch der Technologieindex Kosdaq um mehr als zwei Prozent.Der Kospi-Index rutschte kurz nach dem Handelsstart um 2,6 Prozent gegenüber dem vergangenen Handelstag auf 2.417,01 Zähler ab. Damit wurde der tiefste Stand seit dem 27. Juli verbucht.Der Kosdaq-Index verlor 3,4 Prozent auf 775,33 Zähler, was dem niedrigsten Stand seit dem 19. Juli entsprach.Zum Handelsschluss stand der Kospi bei 2.426,89 Zählern, der Kosdaq bei 779,89 Punkten.Vizefinanzminister Bang Ki-sun sagte heute bei einer Sitzung zur Überprüfung der Marktsituation, es sei für eine Weile notwendig, die Marktlage aufmerksam zu überwachen. Die Regierung wolle in Vorbereitung auf ein übermäßiges Herdenverhalten am Markt ihre politischen Bemühungen verstärken.