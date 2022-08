UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea beginnt Besuchsprogramm in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die neue UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea, Elizabeth Salmón, hat am Montag ihr offizielles Besuchsprogramm in Südkorea begonnen.Salmón war am Samstag in Südkorea eingetroffen. Am Montagvormittag kam sie mit Vertretern von Organisationen im Zusammenhang mit Nordkorea, darunter eine Gruppe der Angehörigen von nach Nordkorea Entführten, zu einem Treffen am runden Tisch zusammen.Am Dienstag wird sie das Eingliederungszentrum für nordkoreanische Flüchtlinge, Hanawon, besuchen und Flüchtlinge treffen, die dort für das Leben in Südkorea ausgebildet werden.Das Amt des Sonderberichterstatters für Menschenrechte in Nordkorea wurde im Jahr 2004 gemäß einer Resolution des UN-Menschenrechtsrats eingerichtet. Seine Aufgabe liegt darin, die Menschenrechtslage in Nordkorea zu untersuchen und der UN-Nationalversammlung und dem Menschenrechtsrat darüber zu berichten.Salmón trat am 1. August ihr Amt an und veröffentlichte dabei eine Erklärung, nach der sich die Menschenrechtssituation in Nordkorea als Folge der strikten Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 in den letzten 30 Monaten weiter verschlechtert habe.Das nordkoreanische Außenministerium kritisierte die Erklärung und teilte mit, dass das Land die Existenz des Amtes selbst niemals anerkannt habe.