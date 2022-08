Beirat empfiehlt Abschaffung der Corona-Testpflicht vor Einreise

Photo : YONHAP News

Ein nationaler Beirat hat der Regierung vorgeschlagen, die Corona-Testpflicht vor der Einreise nach Südkorea abzuschaffen und solche Tests durch Tests unmittelbar nach der Einreise zu ersetzen.Das teilte Jeong Ki-seok, Vorsitzender des nationalen Beratungsausschusses für die Reaktion auf Infektionskrankheiten, am Montag mit. Bei dessen vierten Sitzung am 24. August hätten sich die Mitglieder auf die entsprechende Meinung verständigt.Zugleich forderte er, für eine Weile unbedingt an der Regelung festzuhalten, dass sich die Einreisenden binnen 24 Stunden nach der Einreise einem Corona-Test unterziehen sollen.Sollten die Genauigkeit und Nützlichkeit der Tests vor der Einreise und die wirtschaftliche Belastung berücksichtigt werden, sei es richtig, die entsprechende Testpflicht aufzuheben, hieß es.