Photo : YONHAP News

Der Beitrag zur Krankenversicherung soll kommendes Jahr um 1,49 Prozent steigen.Damit müssen versicherte Angestellte bei Organisationen erstmals mehr als sieben Prozent ihres Einkommens an die Krankenversicherung abführen.Die Entscheidung für die Beitragserhöhung traf das Gesundheitsministerium am Montag.Ein durchschnittlicher Firmenangestellter wird damit im kommenden Jahr monatlich 146.712 Won oder 109 Dollar für die Krankenversicherung zahlen. Verglichen mit diesem Jahr werden es 2.069 Won mehr sein.Beitragszahler, die nicht über ein Unternehmen in die Krankenversicherung einzahlen, müssen 1.598 Won mehr bezahlen. Ihr Beitrag steigt damit auf monatlich 107.441 Won oder 79,80 Dollar.Nach Angaben der Krankenversicherung sei die Beitragserhöhung unvermeidlich geworden, da die Zahlungen durch nicht angestellte Versicherte aufgrund von ab September gültigen Änderungen geringer würden.