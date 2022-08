Laut Bericht Flutschäden an Nordkoreas Atomwaffentestgelände Punggye-ri

Photo : YONHAP News

An Nordkoreas Atomwaffentestgelände Punggye-ri ist es offenbar zu Flutschäden gekommen.Das berichteten Experten von Beyond Parallel, ein Nonprofit-Projekt der Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies.Am Montag veröffentlichte Satellitenaufnahmen vom 24. August ließen demnach erkennen, dass wegen Flutschäden die Reparaturarbeiten auf dem Gelände unterbrochen seien.Am Tunnel Nummer drei seien keine bedeutenden Aktivitäten festgestellt worden. Dies komme nicht unerwartet, da die USA und Südkorea bereits zu der Einschätzung gelangt seien, dass die Vorbereitungen für einen Nukleartest in diesem Tunnel abgeschlossen seien.Laut Beyond Parallel bleibe auch der Bau einer Straße zum Tunnel Nummer vier unterbrochen. Es seien Flutschäden an der einzigen Zufahrtsstraße erkennbar. Beides sei wahrscheinlich eine Folge der heftigen Niederschläge in den zurückliegenden zwei Monaten.Weiter hieß es in dem Bericht, dass die Bauarbeiten in Richtung des Tunnels Nummer vier auf einen Ausbau der Testkapazitäten hinweisen könnten. Es gebe aber auch Spekulationen, dass es sich um ein Täuschungsmanöver handele.