Südkorea leistet wegen Flutkatastrophen humanitäre Hilfe für Pakistan und Sudan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat humanitäre Hilfe für Pakistan und Sudan beschlossen, die jüngst von schweren Überschwemmungen betroffen waren.Südkorea will Pakistan Hilfe im Wert von 300.000 Dollar leisten, Sudan im Wert von 100.000 Dollar.Laut ausländischen Medien haben mehr als 1.000 Menschen in Pakistan wegen der Flutkatastrophe ihr Leben verloren. Über 1.500 Menschen wurden verletzt.Im Sudan starben 83 Menschen infolge sintflutartiger Regenfälle, über 30 Menschen wurden verletzt.Das Außenministerium äußerte die Hoffnung, dass diese Unterstützung den Menschen in Pakistan und Sudan dabei helfen werde, schnell wieder in den Alltag zurückzufinden und die Katastrophengebiete wiederaufzubauen.