Reifenhersteller Hankook Tire will Fabrik in Tennessee ausbauen

Photo : YONHAP News

Der koreanische Reifenhersteller Hankook Tire will seine Fabrik in Clarksville im US-Bundesstaat Tennessee ausbauen.Das beschloss der Firmenvorstand am Montag.Die Fabrik in Tennessee ist das achte Auslandswerk des Unternehmens. Der Bau der ersten Phase ist abgeschlossen, die aktuelle Produktionskapazität reicht für die Herstellung von 5,5 Millionen Reifen für Personenkraftwagen und leichte Lastkraftwagen im Jahr aus.Nach dem Ausbau von Phase 2 können dort jährlich elf Millionen Reifen für PKW und leichte LKW produziert werden.Die Phase-3-Erweiterung wird zusätzlich die Produktion von einer Million Reifen für LKW und Busse im Jahr ermöglichen. Demnach wird die jährliche Produktionskapazität auf zwölf Millionen Reifen steigen.Hankook Tire will für die Fabrikerweiterung ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres bis zum ersten Halbjahr 2026 schrittweise 1,575 Milliarden Dollar investieren.