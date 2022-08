Südkorea und Kanada diskutieren über engere Zusammenarbeit bei Rohstoffen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kanada haben über Wege für einen Ausbau der Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien und Energieressourcen wie Wasserstoff diskutiert.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass sein Zweiter Vizeminster Park Il-jun am Dienstag in Seoul mit Kanadas stellvertretendem Minister für natürliche Ressourcen, John Hannaford, zusammengekommen sei.Park und Hannaford hätten bei dem Treffen die Notwendigkeit bestätigt, die Kooperation über die Bereiche Mineralressourcen, Erdgas und Energietechnologie hinaus auf weitere Gebiete wie kritische Mineralien für sekundäre Batterien und Elektroautos, Wasserstoff und Atomkraftwerke zu erweitern, hieß es.Sie hätten über die Schaffung praktischer Kooperationssysteme bei kritischen Mineralien, darunter die Unterzeichnung von Absichtserklärungen (MOU), Meinungen ausgetauscht, so das Ministerium.Für den Erhalt von E-Autosubventionen gemäß dem neuen US-Gesetz Inflation Reduction Act ab kommendem Jahr müssen Elektrofahrzeuge in Nordamerika montiert werden, und auch in Bezug auf die Mineralien in Batterien und Batterieteile müssen verschiedene Bedingungen erfüllt werden. Der Anteil der Mineralien aus Nordamerika oder Ländern, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen unterhalten, muss 40 Prozent übertreffen, bei den Teilen muss die Quote der Produkte aus Nordamerika mindestens 50 Prozent betragen.Das Ministerium fügte hinzu, beide Seiten hätten Erwartungen für die Erweiterung einer gegenseitigen Zusammenarbeit unter Nutzung der Atomkraftwerke geäußert. Sie erwarteten auch, dass beide Länder beim Lieferkettenaufbau in der globalen Wasserstoffwirtschaft gute Partner würden.