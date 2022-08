LG Energy Solution und Honda wollen gemeinsame Batteriefabrik in USA bauen

Photo : YONHAP News

LG Energy Solution und der japanische Automobilhersteller Honda Motor wollen eine gemeinsame Batteriefabrik in den Vereinigten Staaten bauen.Der koreanische Batteriehersteller gab bekannt, am Montag in Seoul mit Honda die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Gründung eines Batterie-Joint-Ventures gefeiert zu haben. Beide Unternehmen würden insgesamt 4,4 Milliarden Dollar investieren, um in den USA eine Batteriefabrik mit einer Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden im Jahr zu errichten.Ein möglicher Standort wird derzeit überprüft, mit dem Bau der Fabrik soll im ersten Halbjahr 2023 begonnen werden. Ende 2025 soll in dem Werk die Massenproduktion von Pouch-Zellen und Batteriemodulen beginnen. Dort produzierte Batterien werden auch für E-Automodelle von Honda und dessen Premiummarke Acura geliefert.Kwon Young-soo, CEO von LG Energy Solution, sagte, das Joint Venture mit Honda werde seiner Firma die Gelegenheit geben, ihre Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt für Elektroautos zu stärken.Die geplante Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens stellt den ersten Fall einer strategischen Kooperation zwischen einem koreanischen Batteriehersteller und einem japanischen Autobauer dar.