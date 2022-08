BOK-Chef sieht auch nach Powell-Rede keinen Richtungswechsel in der Geldpolitik

Photo : KBS News

Die südkoreanische Zentralbank wird laut ihrem Chef auch nach der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell beim geldpolitischen Treffen in Jackson Hole ihre Geldpolitik nicht ändern.Die Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole weiche nicht stark davon ab, was die Bank of Korea (BOK) bei der Festlegung des Leitzinses in diesem Monat erwartet habe. Daher werde sie ihre damals bekannt gegebene künftige geldpolitische Ausrichtung nicht ändern, sagte Gouverneur Rhee Chang-yong laut der BOK.Der Zentralbank zufolge teilte Rhee auf seiner derzeitigen Geschäftsreise in den USA diese Meinung mit, nachdem ihm über die Auswirkungen von Powells Rede in Südkorea und Medienreaktionen berichtet worden war.Damit deutete Rhee offenbar an, dass es noch nicht an der Zeit sei, über eine kräftige Zinserhöhung von 0,5 Prozentpunkten nachzudenken.Rhee hielt am 26. August auf dem Jackson Hole Economic Symposium eine Rede zum Thema Forward guidance in der Geldpolitik.