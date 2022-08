Präsident Yoon und neuer Chef der Minjoo-Partei führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Der neue Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, hat mit Präsident Yoon Suk Yeol ein Antrittstelefonat geführt.Das Telefonat kam über den präsidialen Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Lee Jin-bok, zustande, der dem Oppositionschef einen Höflichkeitsbesuch abstattete, um zu gratulieren. Das Telefonat habe etwa drei bis vier Minuten gedauert, hieß es.Laut dem Chefsekretär verständigten sich Yoon und Lee darauf, möglichst bald ein Treffen zustande zu bringen. Lee hatte nach der Wahl zum Parteichef Yoon ein Treffen unter vier Augen vorgeschlagen.Beide Seiten vereinbarten, über die Form und den Zeitpunkt des Treffens künftig zu diskutieren.Yoon bat Lee um die Kooperation für die Verabschiedung von Gesetzentwürfen im Zusammenhang mit den Lebensgrundlagen der Bürger.Lee dankte Yoon für die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen für den ehemaligen Präsidenten Moon Jae-in. Er hatte am Montag Moon besucht, der im Dorf Pyeongsan in Yangsan im Süden des Landes lebt.Der Oppositionschef machte den präsidialen Chefsekretär auf die Notwendigkeit der Kooperation in Fragen der Wirtschaft, der Sicherheit der Gemeinschaft und einer fairen Ordnung aufmerksam. Er wünschte zudem der Yoon-Regierung und Präsident Yoon Erfolg.Lee erhielt von Präsident Yoon eine Orchidee im Topf als Glückwunschgeschenk überreicht.