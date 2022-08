Covid-19: Höhepunkt der Welle überschritten

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind heute mit Stand 0 Uhr 115.638 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Die Zahl der neuen Infektionsfälle schrumpfte gegenüber der Vorwoche um etwa 34.000.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten liegt bei 591. Es wurden 71 neue Todesfälle gemeldet.Die Reproduktionszahl, die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, lag in der vierten Augustwoche bei 0,98. Es war das erste Mal seit neun Wochen, dass der Wert unter eins fiel. Das bedeutet nach Einschätzung der Behörden, dass die Welle nun unter Kontrolle ist.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden gehen davon aus, dass bei der aktuellen Corona-Welle der Höhepunkt bereits in der dritten Augustwoche überschritten worden sei. Sie erwarten jedoch, dass die Welle langsam abflachen werde.Die Zahl der kritisch kranken Patienten werde Ende August oder Anfang September auf maximal 850 steigen. Die Zahl der täglichen Todesfälle werde 60 bis 70 erreichen, so die Erwartung.Die Behörden werden morgen einen umfassenden Plan zur Corona-Impfkampagne im zweiten Halbjahr präsentieren. Auch Diskussionsergebnisse über die Corona-Testpflicht vor der Einreise werden bekannt gemacht.