Nordkorea kritisiert erneut gemeinsames Militärmanöver Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat das laufende gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ erneut kritisiert.Heute, am zweiten Tag des zweiten Übungsabschnitts, hieß es, dass sie einen Verstoß gegen die innerkoreanische Militärübereinkunft vom 19. September 2018 darstelle.Das Propagandamedium Uriminzokkiri kritisierte, die groß angelegte gemeinsame Militärübung, die von den US-Imperialisten und den kriegslustigen Marionetten durchgeführt werde, stelle ein Spiel mit Feuer für einen Präventivschlag gegen Nordkorea dar.Weiter hieß es, dass Nordkorea eine tatsächliche Atommacht und eine militärisch starke Nation sei. Der rücksichtslose, provokative Wahnsinn der Gruppe der "Konfrontationslustigen" stelle die ultimative Dummheit dar, freiwillig ins nukleare Visier Nordkoreas zu geraten.Echo of Unification, ein anderes Propagandamedium, warnte, dass das Risiko eines Kriegsausbruchs auf der koreanischen Halbinsel so hoch wie nie zuvor sei.