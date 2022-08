Zinssatz für Haushaltskredite im Juli auf Neun-Jahres-Hoch von 4,52 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zinsen für Bankkredite an private Haushaushalte sind in Südkorea im Juli auf den höchsten Stand seit neun Jahren und vier Monaten gestiegen.Laut am Montag von der Zentralbank veröffentlichten Daten kletterte der durchschnittliche Zinssatz für neue Kredite bei den Depositenbanken im Vormonatsvergleich um 0,31 Prozentpunkte auf 4,21 Prozent im Juli.Bei den Krediten für Unternehmen stieg das Zinsniveau gegenüber dem Vormonat um 0,28 Prozentpunkte auf 4,12 Prozent.Bei den Krediten für private Haushalte wurde ein Zinsanstieg von 0,29 Prozentpunkten auf 4,52 Prozent verzeichnet. Das entspricht dem höchsten Stand seit März 2013, als ein Zinssatz von 4,55 Prozent galt.Der Zinssatz für Hypothekendarlehen nahm um 0,12 Prozentpunkte auf 4,16 Prozent zu.Währenddessen stieg die durchschnittliche Höhe der Depositenzinsen im Falle neuer Transaktionen um 0,52 Prozentpunkte auf 2,93 Prozent im Jahr.