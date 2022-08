Nordkorea bittet laut Radiobericht nach Überflutungen um Nahrungsmittelhilfe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Radiobericht nach schweren Überflutungen Indien um Nahrungsmittelhilfe gebeten.Der US-amerikanische Auslandssender Voice of America (VOA) berichtete am Dienstag, dass der Präsident der indischen Außenhandelskammer Indian Chamber of International Business (ICIB), Manpreet Singh, in einer E-Mail berichtet habe, von der nordkoreanischen Botschaft in Neu-Delhi wegen möglicher Reis-Spenden kontaktiert worden zu sein.Die Anfrage sei im Zusammenhang mit dem Umstand erfolgt, dass bei jüngsten Überflutungen der überwiegende Teil der Agrarprodukte zerstört worden sei.Die Außenhandelskammer veröffentlichte in ihrem Internetauftritt außerdem Fotos von zwei Männern, bei denen es sich offenbar um Nordkoreaner handelt. Im Titel zu den Fotos heißt es, dass nordkoreanische Beamte das ICIB-Büro besucht hätten, um über Getreide-Hilfe zu sprechen.Zu einem früheren Bericht des Senders VOA, wonach Indien ein Schiff mit 10.000 Tonnen Reis an Bord nach Nordkorea schicken wolle, habe Singh erklärt, von solchen Bemühungen keine Kenntnis zu haben. Die in dem Bericht genannte Menge entspreche aber dem, was Nordkorea gefordert habe.