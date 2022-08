Südkorea und USA beginnen Gespräche über Inflation Reduction Act

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben Gespräche über das US-amerikanische Gesetz Inflation Reduction Act begonnen.Für südkoreanische Hersteller von Elektroautos ist das neue Investitionsgesetz nachteilig, weil Steuervorteile nur dann gewährt werden, wenn die Fahrzeuge in Nordamerika montiert wurden.Eine Regierungsdelegation reiste in die USA, um in dortigen Gesprächen auf die Bedenken der südkoreanischen Autoindustrie aufmerksam zu machen. Die Delegation besteht aus Beamten der Ministerien für Finanzen und Auswärtiges und wird vom stellvertretenden Handelsminister Ahn Sung-il angeführt.Am Dienstag gab es Gespräche mit Beamten des Büros der Handelsbeauftragten, darunter mit der stellvertretenden Amtsleiterin Sarah Bianchi.Bei dem Treffen hätten die südkoreanischen Beamten darauf hingewiesen, dass das neue Gesetz für die südkoreanischen Autohersteller ein erheblicher Nachteil sei. Sie baten um eine Verschiebung, bis Hyundai Motor im Jahr 2025 sein E-Auto-Werk in Nordamerika fertiggestellt hat.Von Seiten des Büros der US-Handelsbeauftragten hieß es, dass beide Länder die engen Handelsbeziehungen hervorgehoben hätten und in den kommenden Wochen über das Thema in engem Kontakt bleiben wollten.Beide Länder werden das Thema voraussichtlich erneut aufgreifen, wenn Handelsminister Ahn Duk-geun kommende Woche die USA besucht. Er will neben der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai weitere Regierungsbeamte sowie Kongressmitglieder treffen.Auch Industrieminister Lee Chang-yang will die USA besuchen, um die Frage der Subventionen für Elektrofahrzeuge zu erörtern.