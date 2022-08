Südkorea schafft Corona-Testpflicht vor Einreise ab

Photo : YONHAP News

Die Pflicht für Einreisende zur Corona-Testung vor der Ankunft in Südkorea wird abgeschafft.Die Entscheidung gab das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen in einer Sitzung am Mittwoch bekannt.Wer ab dem 3. September mit dem Flugzeug oder Schiff in Südkorea ankommt, muss kein negatives PCR-Testergebnis vorzeigen. Die neue Regelung gilt sowohl für In- als auch für Ausländer.Zur Verhinderung einer Einschleppung von im Ausland grassierenden Virusvarianten wird jedoch daran festgehalten, dass sich die Einreisenden binnen 24 Stunden nach der Ankunft einem PCR-Test unterziehen müssen.Der nationale Beratungsausschuss für die Reaktion auf Infektionskrankheiten hatte zuvor die Abschaffung der Corona-Testpflicht vor der Einreise empfohlen. Dies wurde damit begründet, dass die Ergebnisse der Tests im Ausland nicht zuverlässig sein könnten. Auch die Kosten für den weiteren Aufenthalt und eine erneute Testung im Falle eines positiven Ergebnisses vor der geplanten Abreise wurden als Gründe angeführt.