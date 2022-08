Nordkorea beruft erstmals seit drei Jahren Treffen der Zivilschutz-Chefs ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals seit drei Jahren ein Treffen der Zivilschutz-Chefs einberufen.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass die Leiter der Arbeiter-Bauern-Roten Garde sich am Montag und Dienstag in Pjöngjang versammelt hätten.Ministerpräsident Kim Tok-hun sei bei dem Treffen zusammen mit anderen hochrangigen Beamten von Partei und Staat anwesend gewesen.Bei der Versammlung sei ein neuer Meilenstein in der Stärkung der Selbstverteidigungskräfte gesetzt worden, indem die politische und militärische Kraft der Zivilschutztruppe erheblich verstärkt worden sei, hieß es weiter.Das Miliz-Treffen fällt zeitlich mit dem Sommermanöver Südkoreas und der USA zusammen, das Nordkorea immer wieder als Bedrohung und Provokation kritisiert hatte.Zur Zivilschutztruppe zählen 5,7 Millionen Arbeiter, Bauern und Verwaltungsbeamte. Das entspricht etwa einem Viertel der Einwohnerzahl des Landes.