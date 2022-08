Produktion, Konsum und Investitionen im Juli rückläufig

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Monat sind sowohl die Produktion als auch der Konsum und die Investitionen in Südkorea zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch fiel der Index der gesamten Industrieproduktion im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent auf 117,9.Im Mai und Juni hatte die Industrieproduktion noch zulegen können.Grund für die aktuelle Entwicklung ist der Produktionsrückgang im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe um 1,3 Prozent. Während bei Autos ein Zuwachs von 1,1 Prozent verzeichnet wurde, schrumpfte die Produktion von Halbleitern um 3,4 Prozent.Der Konsum sank gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent.Die Anlageninvestitionen gingen im Vormonatsvergleich um 3,2 Prozent zurück.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 101,8.Der Cyclical Component of Leading Index, ein Indikator für die künftige Konjunkturentwicklung, fiel um 0,3 Punkte auf 99,4.