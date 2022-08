15 koreanische Startups auf Forbes Asia-Liste von 100 vielversprechenden Unternehmen

Photo : YONHAP News

15 koreanische Startup-Unternehmen sind von Forbes Asia in eine Liste von 100 vielversprechenden Unternehmen aufgenommen worden.Laut dem Wagniskapitalunternehmen Altos Ventures veröffentlichte Forbes Asia am Dienstag die Liste „Forbes Asia 100 To Watch 2022“. Auf der Liste stehen vier Startups, in die Altos Ventures investierte, das sind Backpackr, Lifelab, WAD und Kmong.Auch wurden AI For Pet, Apartmentary, Doctornow, Mobidoo, N.Code, Payhere, PeopleFund, Plask, Quad Miners, Seoul Robotics und Toss Lab in die Auswahl aufgenommen.Forbes Asia wählt seit letztem Jahr 100 vielversprechende Startups in elf Bereichen aus, darunter Gesundheitspflege, Bildung, Geldwesen und Vertrieb, und veröffentlicht eine entsprechende Liste.Südkorea rangierte dieses Jahr bei der Zahl der Unternehmen auf der Liste auf Platz drei. Spitzenreiter ist Singapur mit 19 Firmen, gefolgt von Hongkong mit 16.