Südkoreanische Regierung muss 216 Millionen Dollar an Private-Equity-Fonds Lone Star zahlen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung muss dem Private-Equity-Fonds Lone Star 216 Millionen Dollar zahlen.Die Summe stellt aber nur einen Bruchteil des geforderten Betrags dar.Das Justizministerium teilte am Mittwoch mit, dass das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten dieses Urteil rund zehn Jahre nach dem Verfahrensbeginn gefällt habe.Die zur Weltbankgruppe gehörende Schiedsinstitution forderte damit zu einer Zahlung auf, die etwa 4,6 Prozent der Summe von 4,68 Milliarden Dollar entspricht, die 2012 im Zuge der Klage gefordert worden war.Das US-Unternehmen hatte seine Forderungen damit begründet, dass die südkoreanische Regierung für den im Jahr 2007 gescheiterten Verkauf seiner Anteile an der Korea Exchange Bank verantwortlich gewesen sei.Lone Star hatte die Anteile vier Jahre zuvor erworben und wollte sie mit Gewinn wieder veräußern. Die Regierung in Seoul habe jedoch das Genehmigungsverfahren verzögert und hohe Steuern verlangt.Die Anteile wurden schließlich im Jahr 2010 an die Hana Finacial Group verkauft.Die südkoreanische Regierung hielt jedoch an ihrer Position fest, dass Lone Star fair behandelt worden sei und dieselben Standards angelegt worden seien wie bei südkoreanischen Unternehmen.