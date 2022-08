Korean Air startet im Oktober Direktflüge nach Budapest

Photo : YONHAP News

Korean Air wird am 3. Oktober ein neues Angebot für Direktflüge nach Budapest starten.Das kündigte die südkoreanische Fluggesellschaft am Mittwoch an.Auf der Strecke Incheon-Budapest kommt eine Passagiermaschine vom Typ Boeing 787-9 mit 269 Sitzplätzen zum Einsatz.Im Oktober wird wöchentlich ein Flug zwischen Incheon und Budapest angeboten. Ab dem 29. Oktober wird es zwei Flüge in der Woche geben.Korean Air wird zudem angesichts der Erholung der Reisenachfrage die seit März 2020 ausgesetzten Flüge zu wichtigen Zielen im Nahen Osten und in Südostasien wiederaufnehmen.Von Incheon aus wird Korean Air ab dem 1. Oktober wieder nach Dubai fliegen. Auch Flüge zwischen Incheon und Phuket sowie Chiang Mai werden ab dem Tag wieder angeboten.