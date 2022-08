Seoul fordert Abzug von japanischem Vermessungsschiff vor Jeju

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat am Montag ein japanisches Vermessungsschiff aufgefordert, seine Meeresuntersuchung südlich der Insel Jeju umgehend zu stoppen.Das teilte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag gegenüber Reportern mit.Das Ministerium habe den Protest der japanischen Seite zurückgewiesen, sagte er weiter. Das japanische Außenministerium hatte gegen die Forderung der südkoreanischen Regierung nach dem Stopp der Untersuchung über einen diplomatischen Kanal protestiert.Wie verlautete, habe die Besatzung des japanischen Vermessungsschiffs angesichts der Forderung der südkoreanischen Seite gemeint, dass es sich um eine rechtmäßige Untersuchung in der ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ) Japans handele.Das japanische Vermessungsschiff war laut Informationen in einem Gebiet unterwegs, in dem sich die ausschließlichen Wirtschaftszonen Südkoreas und Japans überlappen.