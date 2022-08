Schülerzahl in Südkorea seit 35 Jahren rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Schüler in Südkorea ist infolge der niedrigen Geburtenrate das 35. Jahr in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Bildungsministeriums und des Koreanischen Instituts für Bildungsentwicklung am Dienstag gibt es mit Stand April landesweit fünf Millionen 879.768 Kindergartenkinder, Grund-, Mittel- und Oberschüler. Die Zahl ist verglichen mit dem Vorjahr um 1,3 Prozent zurückgegangen.Die Zahl ist seit 1986 stets rückläufig. Im Jahr 1990 wurde die Zehn-Millionen-Marke unterschritten.Als Folge der gesunkenen Schülerzahl ging auch die Zahl der Kindergärten und Schulen zurück, und zwar gegenüber dem Vorjahr um 76 auf 20.696. 188 Kindergärten mussten in den letzten zwölf Monaten schließen.Währenddessen nahm die Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund seit 2012 jedes Jahr zu.Dieses Jahr gibt es eine Million 166.892 Kindergartenkinder, Grund-, Mittel- und Oberschüler mit multikulturellem Hintergrund. Das sind etwa 8.000 mehr als im vergangenen Jahr. Ihr Anteil an der gesamten Schülerzahl erreicht 3,2 Prozent.Die Zahl der ausländischen Studenten kletterte im Vorjahresvergleich um 9,6 Prozent auf 166.892.Die größte Gruppe stellen Chinesen mit 40,4 Prozent Anteil, gefolgt von Vietnamesen mit 22,7 Prozent und Usbeken mit 5,2 Prozent. 88,3 Prozent aller ausländischen Studenten stammen aus Asien.