Fahrtbestellung über Kakao T ab September in Europa möglich

Photo : YONHAP News

Ab September lässt sich auch in Europa mit der koreanischen Applikation Kakao T eine Fahrt bestellen.Kakao Mobility Corp. teilte am Mittwoch mit, den entsprechenden Mobility Roaming Service im September in Europa zu starten.Dabei geht es darum, per Kakao T App im Ausland Fahrzeuge zu bestellen. Derzeit ist der Dienst in Japan und sieben südostasiatischen Staaten verfügbar.Kakao Mobility wird seinen Dienst in Europa in Kooperation mit dem Plattformunternehmen Splyt und in Verbindung mit dem Autorufdienst Bolt, einem der größten Mobilitätsservices in Europa, anbieten.Die Firma wird zuerst in Deutschland am 7. September einen Probedienst starten, um den Service im Oktober auf 22 europäische Länder zu erweitern.Die Firma plant nach eigenen Angaben, in einigen Ländern wie Österreich, Niederlande und Schweiz auch Fahrdienste für Personen mit eingeschränkter Mobilität und tierische Begleiter anzubieten.