Südkorea schafft Corona-Testpflicht vor Einreise ab

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Pflicht für Einreisende zur Corona-Testung vor der Ankunft in Südkorea mit Wirkung ab dem 3. September abzuschaffen.Die Testpflicht hatte für einen Streit über ihre Wirksamkeit gesorgt.Vizegesundheitsminister Lee Ki-il sagte, alle In- und Ausländer, die ab 0 Uhr am 3. September mit dem Flugzeug oder Schiff in Südkorea ankommen würden, müssten kein negatives PCR-Testergebnis vorzeigen.Zur Verhinderung einer Einschleppung von im Ausland grassierenden Virusvarianten wird jedoch daran festgehalten, dass sich die Einreisenden innerhalb eines Tages nach der Ankunft einem PCR-Test unterziehen müssen.Bivalente Impfstoffe, die eine bessere Wirkung gegen die derzeit grassierende Virusvariante BA.5 zeigen, werden im Schlussquartal dieses Jahres an Südkorea geliefert.Die Regierung will zuerst Menschen der Hochrisikogruppe bivalente Impfstoffe verabreichen. Sie will jedoch auch Menschen ab 18 Jahren, die mindestens zweifach geimpft sind, eine Impfung damit ermöglichen.Die zuständigen Behörden teilten mit, künftig so wie bei Grippeimpfungen für die jeweilige Jahreszeit Corona-Impfpläne aufstellen zu wollen.Peck Kyong-ran, Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), kündigte an, dass die Behörde die entsprechend grassierenden Varianten entwickelten Impfstoffe maximal nutzen und saisonabhängig Impfpläne aufstellen wolle.Impfungen mit SKYCovione, einem vom koreanischen Unternehmen SK Bioscience entwickelten Corona-Impfstoff, können ab morgen gebucht werden.Die Regierung beschloss unterdessen, eine Mautfreiheit auf den Autobahnen während der vier Feiertage zum Erntedankfest Chuseok anzustreben und den Nahrungsverzehr in Innenräumen an Raststätten sowie in Bussen und Zügen zu erlauben.An neun Autobahnraststätten in den Regionen Gyeonggi, Süd-Gyeongsang und Süd-Jeolla werden vorläufige Testzentren eingerichtet, an denen während der Feiertage kostenlose PCR-Tests angeboten werden. Besuche in Pflegekrankenhäusern und -einrichtungen werden verboten sein.Mit Stand 0 Uhr heute wurden 103.961 neue Corona-Infektionsfälle in Südkorea gemeldet. Damit hat sich der Abwärtstrend fortgesetzt.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, liegt bei 569. Es wurde den achten Tag in Folge die 500er-Marke übertroffen. Es wurden 75 neue Todesfälle erfasst.