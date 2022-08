Börse in Seoul schließt fester

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Mittwoch fester geschlossen.Der Leitindex Kospi rückte um 0,86 Prozent auf 2.472,05 Zähler vor.Der US-Dollar sei schwächer geworden, was zum Vorteil der Chip- und Autohersteller gewesen sei, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Choi Yoo-joon von Shinhan Investment.Doch werde der Greenback wahrscheinlich für eine Weile stark bleiben, da die Fed eine geldpolitische Straffung befürworte. Hinzu kämen Unsicherheiten vor der Veröffentlichung von Daten zum US-Arbeitsmarkt in dieser Woche, hieß es weiter.