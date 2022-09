Taifun Hinnamnor nähert sich kommende Woche der Insel Jeju

Photo : YONHAP News

Ein großer Taifun nähert sich der Insel Jeju im Süden des Landes.Nach Angaben des koreanischen Wetteramtes am Donnerstag soll der Taifun Hinnamnor die Ferieninsel Anfang nächster Woche erreichen.Zurzeit bewege sich der elfte Taifun dieser Saison südwestlich von Okinawa in Japan und werde wahrscheinlich am Freitag in Richtung Südkorea abdrehen.Am Samstag soll sich der tropische Wirbelsturm schneller fortbewegen und am frühen Dienstagmorgen das Gewässer südlich von Jeju erreichen.Hinnamnor wird als sehr starker Taifun eingestuft, der Kerndruck betrage 915 Hektopascal und die Windgeschwindigkeit in seinem Zentrum 55 Meter pro Stunde.Der Taifun soll sich vor dem Erreichen der koreanischen Halbinsel ein wenig abschwächen, nahe Jeju aber seine Intensität aufrechterhalten.Das koreanische Wetteramt rechnet auf Jeju und im Süden des Festlands wegen des Taifuns ab Freitag mit Regen.