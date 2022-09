USA für Gesprächskanal zu Inflation Reduction Act offenbar aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA sind für die Schaffung eines Gesprächskanals über das Investitionsgesetz Inflation Reduction Act offenbar aufgeschlossen.Eine südkoreanische Regierungsdelegation besuchte die USA, um auf Bedenken wegen des Gesetzes hinzuweisen, das südkoreanische Hersteller von Elektrofahrzeugen benachteiligt.Bei der Abreise am Mittwoch sagte der Delegationsleiter und stellvertretende Handelsminister Ahn Sung-il, dass die USA die Angelegenheit ernst nähmen und sich für Gespräche aufgeschlossen gezeigt hätten.An dem abschließenden Treffen auf Arbeitsebene hätten auch Beamte des Weißen Hauses teilgenommen und seien über Seouls Position und Forderungen informiert worden.Seine Delegation habe alle zuständigen US-Organisationen besucht, darunter das Büro der Handelsbeauftragten sowie die Ministerien für Auswärtiges, Handel und Finanzen. Dort sei man sich überall der südkoreanischen Bedenken bewusst gewesen.Weitere Details würden beim Besuch des Handelsministers Ahn Duk-geun in Washington Anfang kommender Woche erörtert, so der Verhandlungsführer weiter.